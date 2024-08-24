Жители актюбинского села Уил, пострадавшие от паводков, получили ключи от новых домов

В Актюбинской области продолжают вручать ключи казахстанцам, потерявшим жилье в результате паводков. Еще 21 семья стала новоселами в селе Уил Уилского района. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Дома построены на средства, выделенные акционерами-основателями Eurasian Resources Group (ERG). В целом помощь ERG была направлена в Уилском районе на строительство 172 домов в селах Уил, Каратал, Аккемер, Кемер, Акжар и Бестамак. В Иргизском районе осуществляется возведение и ремонт 120 домов для пострадавших от паводков в селах Иргиз, Нура и Мамыр. Средства также были направлены на выкуп и ремонт жилья в Мугалжарском, Кобдинском, Темирском, Уилском и Иргизском районах, в городе Актобе.

Фото: акимат Актюбинской области

В районном центре в торжественной церемонии вручения ключей от новых домов приняли участие аким района А.Казыбаев, представители ERG и поздравили собственников жилья. Подрядные компании, проводившие строительные работы, вручили собственникам жилья бытовую технику.

— Мы собрались, чтобы вручить новые дома семьям, пострадавшим от паводка. Как известно, ранее в рамках восстановительных работ в районе были введены в эксплуатацию дома в Саралжинском сельском округе. В соответствии с поручением Главы государства все работы выполняются в срок. Хочу отметить, что в строительстве жилья особое внимание уделяется качеству для обеспечения комфорта и безопасности наших земляков, — сказал аким Уилского района Аскар Казыбаев.

Фото: акимат Актюбинской области

Финансирование осуществляется через фонд «Камкор-Актобе 2024». Строительство идет полным ходом.

— ERG уже 30 лет развивается и живет вместе со страной. В нашей миссии прописано — обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается. Поэтому евразийцы не могли остаться в стороне, с которыми столкнулись жители наших родных регионов, где находятся наши предприятия. И мы счастливы, что пострадавшие от стихии получили ключи от нового жилья»,— отметил представитель компании, директор Актюбинского завода ферросплавов Ержан Абдулабеков.

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Напомним, ранее в Уилском, Айтекебийском районах пострадавшим от паводка были вручены ключи от новых домов. В ближайшее время такие мероприятия продолжатся в Мугалжарском, Хобдинском, Темирском и Иргизском районах.