Жители Актау жалуются на неприятный запах в городе

— Запах был крайне неприятным, напоминал тухлые яйца. Открыть окно было невозможно, — рассказала одна из жительниц города.

Как сообщил руководитель департамента экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев, на основании сегодняшних жалоб жителей специалисты проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха в пределах городской черты.

По словам главного эколога региона, жители начали жаловаться на неприятный запах ещё с прошлого года. В связи с этим с 16 по 19 июля 2024 года были проведены работы по мониторингу атмосферного воздуха в районах Кошкар-Ата, вблизи предприятия «КазАзот», очистных сооружений КОС-2, а также в 38-м микрорайоне. В результате исследований на территории шламохранилища Кошкар-Ата в нескольких точках было выявлено превышение содержания сероводорода и окиси углерода.

— Неочищенные сточные воды сбрасываются в шламохранилище Кошкар-Ата, где разлагаются. Из-за особенностей солончаковой почвы в этом районе жидкости не впитываются в грунт, а запахи распространяются дальше за пределы города — в сторону Актау и Мунайлинского района. Со стороны департамента в адрес местных исполнительных органов были направлены соответствующие рекомендации. Акиму Мангистауской области направлено официальное письмо № 02-26/836, касающееся неприятного запаха, исходящего от жидкой фазы в хранилище отходов «Кошкар-Ата». Администрации области предложено провести модернизацию очистных сооружений КОС-2 до уровня 100% очистки, а также обеспечить сброс в водоём Кошкар-Ата исключительно полностью очищенных сточных вод. Однако проблема до сих пор остаётся нерешённой, поскольку действенных мер по её устранению принято не было, — пояснил глава департамента экологии.

По словам специалистов ведомства, в текущем году также неоднократно проводились замеры атмосферного воздуха на основании новых обращений граждан. В приложении «AirKZ» Казгидромета было зафиксировано превышение уровня сероводорода. Тем не менее, при проведении инструментальных измерений в моменты появления запаха превышения предельно допустимых концентраций официально зарегистрировано не было. С учётом направления ветра, вероятными источниками неприятного запаха считаются водоём Кошкар-Ата и объект КОС-2.

— Ранее, с 9 по 14 июля 2025 года, в связи с жалобами на запах, в городской черте был проведён мониторинг атмосферного воздуха по 71 показателю. В ходе мониторинга, проведённого 11 июля, в районе 35-го микрорайона было зафиксировано превышение предельно допустимого уровня дисульфида углерода. Однако установить конкретный источник загрязнения не удалось, — сообщил Армат Жусипкалиев.

Ранее сообщалось, что около 500 садоводов Караганды обвиняют местный асфальтобетонный завод в загрязнении воздуха.