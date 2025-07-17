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    18:52, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Дачники под Карагандой: дым и сажа от завода губят урожай и здоровье

    В окрестностях города Караганды разгорается конфликт между жителями дачных кооперативов в Михайловке и местным асфальтобетонным заводом. Около 500 садоводов обвиняют предприятие в загрязнении воздуха, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дачники под Карагандой: дым и сажа от завода губят урожай и здоровье
    Фото из личного архива дачников

    Завод расположен всего в 50 метрах от границ дачных участков, хотя по санитарным нормам расстояние до объектов первого класса опасности должно составлять не менее одного километра. С апреля, когда завод начал работать, дачники жалуются на удушливый дым, пыль и резкий запах битума.

    Асфальтобетонный завод принадлежит к предприятиям первого класса опасности. По санитарным правилам, производства такого рода должны располагаться минимум в одном километре от жилых домов и зон отдыха, включая садоводческие кооперативы. Однако фактическое расстояние до ближайших дач в Михайловке составляет всего 50 метров.

    — Когда завод только строили, мы обращались в акимат с предупреждением, но нас не услышали. Заказали топографическую съёмку, которая показала, что TransMax находится непосредственно рядом как с садоводами, так и с лесным фондом. На западе до общества «Дзержинец» — менее 50 метров, на юго-западе до «Самоцветов» — 45 метров. Мы обращались в прокуратуру, к депутатам, даже адвоката подключали. Но нас игнорируют, — рассказала активистка Надежда Кравченко.

    Дачники под Карагандой: дым и сажа от завода губят урожай и здоровье
    Фото из личного архива дачников

    Кроме того, вблизи завода располагаются несколько мукомольных предприятий, жители волнуются, что пыль и сажа скажутся и на их работе.

    Реакция властей не заставила себя ждать. После коллективной жалобы департамент экологии Карагандинской области провёл внеплановую проверку ТОО Trans Max и выявил нарушение технологического регламента работы асфальтобетонной установки.

    — На предприятие наложен штраф, который уже взыскан, и выдано предписание на устранение нарушений до определённого срока, — сообщил инспектор департамента Темирлан Толеутай.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля подтвердили, что завод относится к объектам первого класса опасности и должен соблюдать санитарно-защитную зону в 1000 метров.

    — Жители обратились к нам с жалобами, и этот вопрос был отражён в предписании. Однако приостановление деятельности завода согласно Предпринимательскому кодексу не предусмотрено. Всё, что зависит от нас, мы сделали: вынесли протокол об административном правонарушении и выдали предписание. Теперь ждём подтверждения устранения нарушений, — заявила главный специалист департамента Баян Есембаева.

    Предприятие обязано устранить нарушения и предоставить документы не позднее 11 августа. В противном случае дело будет передано в суд.

    Дачники под Карагандой: дым и сажа от завода губят урожай и здоровье
    Фото из личного архива дачников

    В свою очередь руководство завода отвергает обвинения. Директор ТОО Trans Max Карен Ктоян утверждает, что производство соответствует всем нормам и оснащено современными фильтрами.

    — У нас установлено 9 тысяч рукавных фильтров, всё, что выходит — это пар. Были проведены проверки, в том числе департаментом экологии и санитарно-эпидемиологическим надзором — всё соответствует нормам. Предприятие имеет целевое назначение — производственная база и административное здание. Всё законно и соответствует требованиям, — прокомментировал он.

    Пока стороны спора ждут решения инстанций, дачники продолжают бороться за чистый воздух и возможность выращивать свой собственный урожай без опасений за здоровье.

    Дачники под Карагандой: дым и сажа от завода губят урожай и здоровье
    Фото из личного архива дачников

    Ранее сообщалось, что дачники в Усть-Каменогорске жалуются на большегрузы, разрушающие дорогу. 

    Теги:
    Загрязнение воздуха Регионы Казахстана Регионы Промышленность Экология Карагандинская область Караганда Общество
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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