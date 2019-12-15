Жители Актау отмечают новоселье

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости Республики Казахстан в 20 микрорайоне города Актау сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом. В торжественном мероприятии принял участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, вручивший ключи от новых квартир новоселам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В числе тех, кто получил арендное жилье, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи, а также разные категории жителей. 268 квартир, выкупленных за счет средств республиканского бюджета, будут распределены без права приватизации в соответствии с правилами предоставления арендного жилья населению.

В своем обращении к народу «Пять социальных инициатив Президента» Первый Президент РК - Лидер нации Н.Назарбаев подчеркнул «новых возможностях приобретения жилья для каждой семьи». В Мангистауской области активно ведутся работы в этом направлении.

Как отметили в РСК, город Актау - один из лидирующих в республике городов по строительству жилья. Так, в 2017 году в городе введен в эксплуатацию 51 многоэтажный дом общей площадью 380,3 тысяч квадратных метров, в 2018 году введен в эксплуатацию 61 многоэтажный дом общей площадью 661,5 тысяч квадратных метров. В январе-сентябре 2019 года введено в эксплуатацию 448,4 тыс. кв. метров жилья, то есть 2849 квартир. Кроме того, за счет собственных средств до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию еще 72,2 тыс кв. метров.

На сегодняшний день в рамках программы «Нұрлы жер» в 19 микрорайоне ведется строительство 2 арендных 144-квартирных домов и 670-квартирный (кредитный) жилой дом в микрорайоне Акку-3. Эти дома планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Кроме того, в 2020 году ожидается строительство пяти 225-квартирных домов в 19 А микрорайоне и четырех 216-квартирных домов в 18 микрорайоне.