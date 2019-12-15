+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жители Актау отмечают  новоселье

15 Декабря 2019 17:24
Поделиться:
Жители Актау отмечают  новоселье

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости Республики Казахстан в 20 микрорайоне города Актау сдан в эксплуатацию многоэтажный жилой дом. В торжественном мероприятии принял участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, вручивший ключи от новых квартир новоселам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме

16 многодетных семей отметили новоселье в Аксу
Более 70 семей справили новоселье в Атырау 40 семей отпраздновали новоселье в Семее в преддверии Дня независимости Аким Алматы вручил ключи от квартир работающей молодежи

В числе тех, кто получил арендное жилье, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи, а также разные категории жителей. 268 квартир, выкупленных за счет средств республиканского бюджета, будут распределены без права приватизации в соответствии с правилами предоставления арендного жилья населению.

В своем обращении к народу «Пять социальных инициатив Президента» Первый Президент РК - Лидер нации Н.Назарбаев подчеркнул «новых возможностях приобретения жилья для каждой семьи». В Мангистауской области активно ведутся работы в этом направлении.

Как отметили в РСК, город Актау - один из лидирующих в республике городов по строительству жилья. Так, в 2017 году в городе введен в эксплуатацию 51 многоэтажный дом общей площадью 380,3 тысяч квадратных метров, в 2018 году введен в эксплуатацию 61 многоэтажный дом общей площадью 661,5 тысяч квадратных метров. В январе-сентябре 2019 года введено в эксплуатацию 448,4 тыс. кв. метров жилья, то есть 2849 квартир. Кроме того, за счет собственных средств до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию еще 72,2 тыс кв. метров.

На сегодняшний день в рамках программы «Нұрлы жер» в 19 микрорайоне ведется строительство 2 арендных 144-квартирных домов и 670-квартирный (кредитный) жилой дом в микрорайоне Акку-3. Эти дома планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. Кроме того, в 2020 году ожидается строительство пяти 225-квартирных домов в 19 А микрорайоне и четырех 216-квартирных домов в 18 микрорайоне.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Строительство, Жилье, Мангистауская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив