Жители Акмолинской области смогут заработать деньги на чтении книг

Теперь, прочитав 15 книг за полгода, акмолинцы могут стать обладателями от 300 до 600 тысяч тенге. Главное — стать участниками проекта «Читающая нация» и показать наилучший результат. Но обо всем по порядку.

Не так давно в Акмолинской области был подписан меморандум о сотрудничестве по реализации республиканского проекта «Читающая нация».

Как пояснили в управлении образования региона, проект является одним из практических механизмов реализации задач, поставленных в подписанном Президентом Указе «О мерах по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации». Он призван сформировать у граждан Казахстана привычку регулярно читать книги с детства, чтобы вывести страну в число десяти самых читающих государств мира.

Проект должен охватить 20 регионов и более двух миллионов человек. Он имеет несколько направлений: «Читающая школа» (учащиеся 6–10 классов), «Читающий педагог» (учителя школ и преподаватели колледжей), «Читающая династия» (семейные команды из 3–5 человек), «Читающий университет» (студенты вузов), «Читающий колледж» (студенты колледжей), «Читающий спортсмен» и «Читающий государственный служащий».

Чтобы стать участником проекта, нужно пройти регистрацию на платформе и получить утвержденный список литературы. Каждый участник за шесть месяцев должен прочитать 15 книг из этого списка (в среднем — 2,5 книги в месяц). Следующим этапом станет онлайн-тестирование на понимание прочитанного.

— В список произведений проекта входят «100 популярных книг казахской литературы», лучшие произведения классических и современных казахстанских авторов, мировая классика, а также бестселлеры по личностному развитию и лидерству. Для каждой возрастной и профессиональной категории составляется отдельный список из 15 книг, — делятся организаторы проекта.

Ну и самое приятное — победители каждого направления будут награждены. Занявших третье место ждут 300 тысяч тенге, второе — 450 тысяч, первое — 600 тысяч тенге. Общий призовой фонд проекта составляет 29,7 млн тенге.

Проект стартует в августе–сентябре 2026 года с регистрации на портале Reading-nation.kz. Участники будут читать 15 книг полгода — с сентября 2026 по март 2027 года. В марте–апреле 2027 будут проведены тестирование и школьные областные и районные квизы.

Награждение победителей состоится в апреле 2027 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что сдерживает развитие книжной отрасли Казахстана.