Читающая нация: что сдерживает развитие книжной отрасли Казахстана

Интерес к чтению в Казахстане продолжает расти. Вместе с тем представители книжного рынка говорят о системных проблемах — небольших тиражах, высокой себестоимости, конкуренции с маркетплейсами и нехватке механизмов поддержки. Корреспондент агентства Kazinform узнала, как меняются читательские предпочтения и что именно необходимо для формирования читающей нации.

От мотивационной к художественной литературе

Руководитель отдела продаж компании Kitapal и автор Шразаддин Каниязов отмечает, что спрос на книги, в том числе на казахском языке, растет из года в год.

— Это связано с тем, что сфера применения казахского языка в целом расширяется, становится больше казахоговорящих людей. К тому же среди этой аудитории тяга к чтению только усиливается, что и подстегивает спрос, — говорит он.

Фото из личного архива спикера

По его словам, в последние годы на книжном рынке Казахстана наметилась новая тенденция: если раньше основной спрос приходился на книги по саморазвитию, то сегодня все больше читателей выбирают художественные произведения.

— Если три-четыре года назад лучше продавались дидактические книги — мотивационная литература, книги по личностному росту — то есть литература в стиле «что и как нужно делать». Сейчас же спрос сместился в сторону книг, способных подарить человеку живые эмоции. Люди устали от бесконечных советов формата: «делай так», «три правила для достижения цели». Сегодня читатели хотят самостоятельно проживать эмоции и делать собственные выводы. Думаю, этот тренд в ближайшие годы будет только усиливаться, — считает Шразаддин Каниязов.

Он также добавляет, что социальные сети сильно влияют на предпочтения людей. Читательская аудитория в Казахстане пока еще молодая, но не по возрасту, а по уровню сформированности вкусов, избирательности и привычки собирать личную библиотеку.

Он считает, что сейчас лучше продаются те книги, которые актуальны в инфополе: если автор или тема находятся в тренде, то спрос на них растет. Такая тенденция существует во всем мире, однако, по его словам, в Казахстане она выражена сильнее, поскольку культура массового чтения все еще формируется.

Автор нескольких книг, детская писательница Алина Олжас отмечает, что в последние годы спрос на книги в Казахстане растет. Она связывает это с тем, что издатели делают грамотные маркетинговые кампании и работают с визуальной подачей.

— Мне кажется, спрос идет вверх, так как издатели, очень грамотно выстраивают маркетинговые кампании. Очень много вновь изданных книг, в таких невероятных обложках. Так много молодых писателей, которые не боятся выражать свои мысли, эмоции через свои истории. Я горда, что живу в наше время и наблюдаю рост в этой сфере, потому что количество юных читателей и писателей растет с каждым годом, — говорит она.

Фото из личного архива спикера

Главные проблемы книжной сферы в Казахстане

Но как в любой сфере есть свои трудности, в книгоиздании есть несколько ключевых моментов.

По словам Шразаддина Каниязова, одна из главных особенностей рынка связана с его двуязычностью.

— Население Казахстана не говорит на одном языке. Одна часть аудитории предпочитает читать на русском, другая — на казахском. Поэтому издательства вынуждены выпускать книги на двух языках. При этом в издательском деле действует простое правило: чем выше тираж, тем ниже себестоимость книги. Выигрывает тот, кто печатает на максимально большую аудиторию — у него цена выходит выгоднее, — отмечает он.

По словам автора, казахстанские издатели, выпуская книги для внутреннего рынка, вынуждены конкурировать с российскими издательствами. К примеру книгу одного и того же автора в России печатают с расчетом на 20–30 миллионов читателей, в Казахстане на 2-3 миллиона человек.

— Из-за этого у читателей возникает вопрос: «Почему книги, изданные в России, дешевле, а у нас — дороже?». Ответ кроется именно в этом: наша аудитория меньше почти в 10 раз, поэтому цена выше. При этом с логистикой у нас проблем нет, так как книги печатаются в Казахстане, — поясняет он.

Шразаддин Каниязов отмечает, что в книжной сфере существует еще одна внутренняя проблема — приход новых игроков, которым, по его словам, часто не хватает профессиональной этики и коммерческой зрелости.

Фото: акимат Туркестанской области

По его словам, розничные сети закупают книги у издателей или оптовиков по установленной оптовой цене, после чего формируют розничную стоимость с учетом небольшой маржи.

— К примеру, если книга продается оптом за 2 000 тенге, то в рознице ее цена должна составлять не менее 4 000 тенге. Эта разница — заработок магазина, который позволяет им существовать и дальше закупать у поставщика книги. Магазины закладывают в стоимость налоги, зарплаты сотрудников, аренду и логистику. Но бывают ситуации, когда тот же поставщик уже на следующий день начинает продавать эту же книгу через маркетплейсы в розницу по цене в два раза ниже. Это напрямую бьет по продажам магазина, товар зависает на складе. В результате у читателя складывается ложное впечатление, что в магазинах цены завышены. Чтобы этого не происходило, нужна грамотная ценовая политика, — поясняет он.

Иногда и сами магазины, когда им нужны оборотные средства на налоги или зарплаты, запускают «эксклюзивные скидки» и распродают остатки ниже себестоимости. В моменте это дает кэш, но в долгосрочной перспективе разрушает отношения с партнерами, добавляет он.

В свою очередь писательница Алина Олжас отмечает, что одной из ключевых проблем книжной отрасли в Казахстане остается отсутствие развитого института литературных агентов и недостаточная поддержка современных авторов.

— Как человек, который пишет и издает книги, могу сказать, что в нашей стране практически нет литературных агентов, недостаток государственного финансирования для современных писателей. Логистика и цены, конечно, высоки, но спрос все же есть, — говорит она.

Предприниматель, владелец онлайн-магазина «Тірі кітап» Маулен Жанболатулы также считает, что на развитие книжного рынка влияют двуязычная аудитория, относительно небольшой объем рынка и низкие тиражи. Среди других проблем он называет высокие логистические расходы, недостаточную государственную поддержку, нестабильность читательской аудитории, а также усиливающуюся конкуренцию со стороны маркетплейсов.

— Считаю, что спрос на книги на казахском языке вырос. Особенно в последние годы среди молодежи увеличился интерес к контенту на казахском языке. Однако, несмотря на рост спроса, экономика рынка пока еще не сформировалась в полной мере, — сказал он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Почему закрываются книжные магазины

Недавно проект Маулена Жанболатулы сообщил о закрытии своего офлайн-магазина. По словам владельца, решение было принято по совокупности причин.

— На закрытие книжного магазина повлияла целый ряд факторов: рост арендной платы, увеличение налоговых и операционных расходов, снижение покупательской способности населения, а также изменение потребительских привычек. Сейчас люди чаще предпочитают покупать товары онлайн. У книжного бизнеса очень низкая маржа. Несмотря на то, что книга является социально значимым продуктом, с коммерческой точки зрения это не самая прибыльная отрасль. При этом аренда, зарплаты сотрудников, логистика и налоги ежегодно растут, — рассказал предприниматель.

Фото из личного архива спикера

Маулен Жанболатулы предполагает, что переход в онлайн-формат может стать возможностью для развития. По его мнению, такой формат позволит не только сохранить существующую аудиторию, но и расширить ее, поскольку сегодня люди чаще потребляют контент и совершают покупки через смартфоны. Онлайн-формат также снижает расходы и дает возможность работать с читателями из разных регионов Казахстана.

— Закрытие нашего книжного магазина — это не единичный случай, а тенденция рынка. Особенно сложно приходится небольшим независимым магазинам. В Алматы закрываются даже те магазины, которые работали на протяжении многих лет, — отмечает Жанболатулы.

Какие меры поддержки нужны отрасли

Президент Касым-Жомарт Токаев 16 мая 2026 года подписал указ о развитии культуры чтения и формировании читающей нации. В этой связи до 1 января 2027 года планируется разработка проекта Закона «О библиотечном и издательском деле». По мнению Шразаддина Каниязова, книжная отрасль основана не только на предпринимательском подходе, но и на определенной миссии.

— На начальном этапе необходима поддержка таким бизнесам, как издательства и книжные магазины. Это те отрасли, в которых всегда есть элемент благотворительности. Вести этот бизнес исключительно с холодным расчетом крайне сложно. У предпринимателя должно быть желание служить своей стране, приносить пользу, что-то менять и доносить до читателя важные смыслы. Без этой миссии в этой сфере далеко не уедешь. Поэтому инициатива Президента «стать читающей нацией» вдохновляет предпринимателей и помогают продолжать работу, — считает он.

Он также считает, что для формировании читающей нации важно развивать экранизацию произведений казахстанских авторов.

— Если рассматривать книгу как один из видов досуга и развлечения, то для ее популяризации очень помогли бы экранизации. В казахской литературе «золотым веком» считаются художественные произведения 60–80-х годов. Если бы по их мотивам снимались фильмы, это значительно повысило бы интерес к этим произведениям. Сейчас независимые режиссеры и продюсеры опасаются снимать такие картины на собственные средства. Было бы хорошо, если бы государство поддержало их. Во всем мире книга и кино работают вместе: выходит фильм и следом резко возрастает интерес к книге, — отмечает он.

По его словам, на Западе автор передавая права на произведение издательству, передает и права на экранизацию. Также практикуется одновременный релиз книги и фильма. Казахстан, по его мнению, также должен постепенно прийти к этой модели. Он считает, что книга не должна оставаться на полке, а должна превращаться в театральные постановки, кинофильмы, комиксы, мультфильмы, мерч и одежду.

Отдельно он отметил необходимость создания специальных условий для книжной индустрии.

— Сейчас основная часть торговли сместилась на маркетплейсы. Однако они применяют к книгам ту же коммерческую политику, что и к любому другому потребительскому товару. Поскольку наше государство само освобождает издательское и книжное дело от определенных налогов, я считаю, что и маркетплейсы должны двигаться в этом направлении: создавать более лояльные условия, снижать комиссию и вводить льготы с учетом специфики книжной продукции, — говорит Шразаддин Каниязов.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Маулен Жанболатулы также считает, что для книжной продукции нужны налоговые послабления, льготные условия аренды, развитие системы распространения книг в регионы и поддержка книжных магазинов как части культурной инфраструктуры.

— «Читающая нация» очень нужная инициатива, но для результата нужна системная работа. Нужно формировать культуру чтения со школьного возраста, увеличивать число книжных магазинов, модернизировать библиотеки, поддерживать авторов и издателей, а также развивать качественный контент, — подчеркнул он.

Писательница Алина Олжас считает, что для поддержки отрасли необходимы бесплатные инструменты продвижения книг и развитие института литературных агентов.

— Если мы говорим о писателях, чтобы повысить спрос на свою книгу им требуются финансовые затраты, которые не всегда окупаются. Книжные магазины не осуществляют достаточных мероприятий для привлечения целевой аудитории к книгам местных писателей. Я думаю, что поддержка в первую очередь нужна писателям, в предоставлении и организации бесплатных книжных кружков, клубов. Начать обучение по специальности «Литературный агент», чтобы у людей была возможность и мотивация не бросать свое любимое дело, было стремление участвовать в данных мероприятиях и проявляться, — отмечает она.

Искусственный интеллект: помощник или угроза?

Говоря о будущем отрасли, Алина Олжас отмечает, что искусственный интеллект можно использовать для создания обложек, быстрого изучения тем, проработки персонажей, редактуры текста и других этапов подготовки книги.

— Все-таки ИИ открывает новые возможности, если правильно использовать его функции. Мы можем сами создавать обложки для книг, к примеру, мы можем быстро и легко изучать темы, раскрывать персонажей, редактировать текст и прочее. В умелых руках это очень полезный инструмент, — говорит она.

Шразаддин Каниязов также поддерживает идею, что искусственный интеллект может значительно ускорить процесс перевода, редактуры, подготовки дизайна и маркетинговых материалов.

Фото: Kazinform/ИИ

По его словам, самый большой риск в том, что ИИ создает иллюзию знания. Человек получает короткую выжимку и у него появляется ложное ощущение, что он во всем разобрался. Автор отмечает, чтобы глубоко освоить тему, нужна книга, а чтобы прочесть ее, человек должен осознать внутреннюю потребность в этом знании.

— ИИ притупляет это чувство, он дает человеку обманчивое чувство: «Ты все знаешь, тебе этого достаточно». Очень хочется, чтобы люди не останавливались на ответах ИИ, а продолжали читать научную и художественную литературу, погружались в детали и формировали собственное мнение. Если читать тексты, полностью написанные ИИ, они быстро утомляют. Книга, которую написал человек, которую он пропустил через свой жизненный опыт и чувства, всегда найдет отклик у другого человека. Поэтому, думаю, издательское дело будет жить, — говорит эксперт.

Как в Алматы формируют культуру чтения

В Управлении культуры Алматы на запрос агентства Kazinform ответили, что важную роль в популяризации чтения играет фестиваль «Кітапфест». Ежегодно его посещают около 60 тысяч человек. Если в 2025 году на фестивале было продано около 10 тысяч книг, то в 2026 году этот показатель превысил 15 тысяч экземпляров.

В рамках фестиваля проходят встречи с писателями, презентации книг, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия.

— Эффект фестиваля поддерживают долгосрочные программы. Одним из ключевых проектов является «Книжный клуб — Читающая нация», который реализуется в 53 школах и объединяет более 1 000 учащихся, — сообщили в управлении культуры Алматы.

Сегодня в систему Библиотек Алматы входят 31 библиотека с фондом более 1,37 миллиона экземпляров книг. В 2026 году число читателей достигло 341 тысячи человек.

Фото: Kazinform/ИИ

Для расширения аудитории используются электронные читальные залы, мобильное приложение, доставка книг и сеть станций самообслуживания. Кроме того, семь библиотек города уже работают в круглосуточном режиме. В городских библиотеках регулярно проводятся презентации книг отечественных авторов, творческие встречи с писателями и другие литературные мероприятия. Также в школах, вузах, торговых центрах, на станциях метро, в коворкингах и комьюнити-центрах установлены 32 автономные станции самообслуживания. Также через приложение пользователи могут оформить электронный читательский билет, ознакомиться с книжным фондом, получать информацию о мероприятиях, находить ближайшую библиотеку, а также пользоваться услугой доставки книг.