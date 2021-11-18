Жителей Жамбылской области призвали отказаться от дальних поездок из-за непогоды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские водители испытали трудности в связи с непогодой и налетевшим на регион ураганным ветром, скорость которого достигала до 38 метров в секунду, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции генерал-майор полиции Жанат Сулейменов сообщил, что на территории области сотрудники департамента полиции проводят обширную работу по защите жителей от последствий стихийного бедствия, в этом задействовано около 400 полицейских.

«Сотрудники патрульной полиции во время урагана принимали меры по регулированию дорожного движения. За день не было зарегистрировано ни одного ДТП. Работают на трассах 85 сотрудников, в Таразе – 42. На трассах ни одна машина не застряла», - подчеркнул глава жамбылского гарнизона.

На данный момент на территории Жамбылской области связи с ухудшением погодных условий закрыты трассы Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас, Тараз - Шымкент. Сотрудники полиции круглосуточно осуществляют патрулирование автодорог республиканского и местного значения.

«Совместно с местными исполнительными органами полицейские проводят восстановительно-очистительные работы - убирают поваленные деревья, опасные провода, находят хозяев машин и просят их поставить свои транспортные средства в более безопасное место. Участковые инспекторы обходят свои административные участки, разъясняют жителям необходимость оставаться дома. Уважаемые жители, будьте предельно осторожными! Призываем всех отказаться от дальних поездок», - обратился к жителям генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Напомним, шквальный ветер 17 ноября нанес значительный ущерб инфраструктуре Жамбылской области. В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей по возможности оставаться дома, так как вождение становится опасным.

Сегодня с 09:45 закрыли участки трасс в Таласском и Сарысуском районах.

В связи со сложными погодными условиями в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области организован штаб по ликвидации стихийных бедствий. Работает горячая линия.