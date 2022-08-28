28 Августа 2022 22:18

Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в восьми регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 29 августа на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области - сильная жара до 36 градусов.

В Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На западе, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В районе Алаколя в Жетысуской области - ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На юге области сохраняется, на севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске - сильная жара до 36 градусов.

Ночью и утром на юге Костанайской области ожидается гроза, на севере области - туман. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области, в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.