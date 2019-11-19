Жителей шести регионов страны предупредили о 30-градусных морозах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19-21 ноября в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 20-25 до 25-30 мороза, в Акмолинской, Павлодарской областях от 15-20 до 25-30 мороза, 20-21 ноября в Карагандинской области от 22-27, местами 30 до 25-30, местами 33 мороза, в Восточно-Казахстанской области от 18-23, местами 26 до 25-30, местами 33 мороза. Вероятность шторма 95%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС.

«19 ноября в Нур-Султане ожидается снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-18 м/с.

Силы и средства Комитета по ЧС МВД приведены в готовность к проведению аварийно-спасательных и неотложных работ, своевременному принятию мер по недопущению гибели людей от ЧС зимнего периода и переведены на усиленный вариант несения службы», – говорится в сообщении.

Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением. Не выезжать в дальнюю поездку при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

«Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине и вызвать помощь по мобильному телефону по номеру «112».

Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

«112» – единый номер службы спасения, доступный во всех регионах страны, для его набора не требуется сим-карта и баланс на номере», - добавили в КЧС.