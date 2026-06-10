Жителей Семея и Усть-Каменогорска предупредили о загрязнении воздуха

10 июня 2026 года в Семее и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Жителям рекомендуется учитывать погодные факторы при планировании передвижений, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».