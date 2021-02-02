Жителей Мактааральского района обеспечивают природным газом и чистой водой

МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 67 из 69 населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области обеспечены централизованным водоснабжением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

По информации ведомства, в прошлом году 726 млн. тенге выделили из бюджета на строительство водопровода в поселках Наурыз, Алаш, Оргебас, Атакент, Береке и Фирдауси. Четыре объекта уже ввели в эксплуатацию. Остальные два планируется запустить в этом году. По итогам года полностью обновлены системы питьевой воды в четырех населенных пунктах с населением около 6 тыс. человек.

Более 133 тысяч человек в 36 населенных пунктах района пользуются природным газом. В минувшем году 46,2 млн. тенге из областного бюджета выделили на газификацию улицы Энергетиков в районном центре поселка Мырзакент из областного бюджета было выделено 46,2 млн. тенге. Строительно-монтажные работы уже закончили, и сейчас к природному газу подключают дома.

Вместе с тем, 2,2 млрд. тенге требуется на газоснабжение сельских округов Жанажол и Нурлыбай. Разработана и представлена документация в областные отраслевые управления для выделения средств на газификацию еще 9 населенных пунктов.

Стоит отметить, что в рамках инвестиционных проектов ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в 2020 году в Мактааральском районе полностью обновили электрические сети и опоры освещения общей протяженностью 50,5 км, а также 8 трансформаторов.