РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Жителей Мактааральского района обеспечивают природным газом и чистой водой

    None
    None
    МЫРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 67 из 69 населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области обеспечены централизованным водоснабжением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

    По информации ведомства, в прошлом году 726 млн. тенге выделили из бюджета на строительство водопровода в поселках Наурыз, Алаш, Оргебас, Атакент, Береке и Фирдауси. Четыре объекта уже ввели в эксплуатацию. Остальные два планируется запустить в этом году. По итогам года полностью обновлены системы питьевой воды в четырех населенных пунктах с населением около 6 тыс. человек.

    Более 133 тысяч человек в 36 населенных пунктах района пользуются природным газом. В минувшем году 46,2 млн. тенге из областного бюджета выделили на газификацию улицы Энергетиков в районном центре поселка Мырзакент из областного бюджета было выделено 46,2 млн. тенге. Строительно-монтажные работы уже закончили, и сейчас к природному газу подключают дома.

    Вместе с тем, 2,2 млрд. тенге требуется на газоснабжение сельских округов Жанажол и Нурлыбай. Разработана и представлена документация в областные отраслевые управления для выделения средств на газификацию еще 9 населенных пунктов.

    Стоит отметить, что в рамках инвестиционных проектов ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в 2020 году в Мактааральском районе полностью обновили электрические сети и опоры освещения общей протяженностью 50,5 км, а также 8 трансформаторов.


    Теги:
    Туркестанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!