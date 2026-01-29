Жителей Кокшетау предупредили о новом виде мошенничества под видом коммунальщиков

В департаменте полиции Акмолинской области предупредили жителей и граждан, находящихся в городе Кокшетау, что в областном центре зафиксированы факты массовых телефонных звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками предприятия ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы».

— Злоумышленники сообщают гражданам о якобы произошедшем сбое в системе водоснабжения и настаивают на необходимость срочной поверки приборов учета воды. В ходе разговора мошенники убедительно запрашивают персональные данные, сведения о банковских картах либо предлагают перейти на подозрительные ссылки, — отметил начальник управления по противодействию киберпреступности Досым Жапаров.

Полицейские обратили внимание граждан на тот факт, что сотрудники коммунальных служб не запрашивают персональные данные и реквизиты банковских карт и не требуют срочных действий под давлением.

— Призываем граждан сохранять бдительность, не передавать личную информацию третьим лицам и при поступлении подобных звонков немедленно прекращать разговор. Департамент полиции Акмолинской области призывает граждан быть внимательными и предупредить своих близких, особенно пожилых людей, о возможных мошеннических схемах, — добавил спикер.

Напомним, ранее полиция предупреждала о новой схеме мошенничества под видом «Казахтелекома».