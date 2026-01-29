РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:13, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Жителей Кокшетау предупредили о новом виде мошенничества под видом коммунальщиков

    На этот раз мошенники действуют от имени сотрудников коммунальных служб — ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: pixabay

    В департаменте полиции Акмолинской области предупредили жителей и граждан, находящихся в городе Кокшетау, что в областном центре зафиксированы факты массовых телефонных звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками предприятия ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы».

    — Злоумышленники сообщают гражданам о якобы произошедшем сбое в системе водоснабжения и настаивают на необходимость срочной поверки приборов учета воды. В ходе разговора мошенники убедительно запрашивают персональные данные, сведения о банковских картах либо предлагают перейти на подозрительные ссылки, — отметил начальник управления по противодействию киберпреступности Досым Жапаров. 

    Полицейские обратили внимание граждан на тот факт, что сотрудники коммунальных служб не запрашивают персональные данные и реквизиты банковских карт и не требуют срочных действий под давлением.

    — Призываем граждан сохранять бдительность, не передавать личную информацию третьим лицам и при поступлении подобных звонков немедленно прекращать разговор. Департамент полиции Акмолинской области призывает граждан быть внимательными и предупредить своих близких, особенно пожилых людей, о возможных мошеннических схемах, — добавил спикер.

    Напомним, ранее полиция предупреждала о новой схеме мошенничества под видом «Казахтелекома». 

    Теги:
    Мошенничество Полиция Интернет-мошенничество Кокшетау
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают