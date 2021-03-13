Жителей и гостей столицы приглашают на Масленицу в Дом дружбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -По случаю праздника Масленицы 13 марта в Доме дружбы города Нур-Султан пройдут занимательные онлайн-конкурсы и состязания, а также концерт и традиционное угощение блинами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан.

В праздничной программе, которая стартует в 11:00, участвуют все столичные этнокультурные центры

Масленица – праздник языческий. Ее происхождение затерялось в глубокой древности, но отмечалось она у всех славянских народов. Люди призывали в свой дом хороший урожай и богатый приплод. Праздник был связан с культом нарождающегося солнца, отсюда и традиционные блины. В этом году Масленицу празднуют с 8 марта по 14 марта.

Всех желающих приглашают принять участие в видеоконкурсе «Кукла- Масленица». Для этого нужно проявить фантазию, мастерство и изготовить куклу. Снять процесс на видео и опубликовать в социальных сетях с хештегом #кукламасленицанурсултан.

Видеоконкурс «Богатырь». К состязанию допускаются все желающие. Для участия нужно подтянуться на турнике максимальное количество раз. Снять этот процесс на видео и выложить в соцсети с хештегом #богатырьнурсултан.

Детский конкурс. Участникам нужно сочинить стихи про Масленицу. Опубликовать труд в тестовом формате с хештегом #стихмасленицанурсултан.

Подведение итогов онлайн-конкурса, награждение конкурсантов пройдут 13 марта на страничках в социальных сетях Instagram , Facebook.

По традиции на Масленицу пекут блины, ходят друг другу в гости. Прощенное воскресенье, это последний день праздничной недели Масленицы все близкие люди просят друг у друга прощения за причиненные за год неприятности и обиды.

Мероприятие будет проходить в соответствии с карантинными требованиями.