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Жителей двух сел эвакуируют из-за лесного пожара в Якутии

8 Августа 2021 17:20
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Жителей двух сел эвакуируют из-за лесного пожара в Якутии

ЯКУТСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ Эвакуация жителей началась в селах Харыялах и Фрунзе в Намском районе Якутии (Российская Федерация) из-за лесного пожара, действующего на площади около 7 тыс. га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в администрации Намского района.

«В настоящее время эвакуировано из села Харыялах 64 человека, из них 38 - дети до 14 лет. Они все эвакуированы и размещены по знакомым и родственникам. Из села Фрунзе эвакуированы 15 человек, из них пять детей, тоже [размещены] по родственникам и знакомым. Также мы ожидаем из Якутска теплоход по поручению министерства транспорта республики, он будет эвакуировать жителей села Фрунзе - около 30 человек», - сказали в администрации.

В районе отметили, что мужчины остаются в населенных пунктах бороться с пожаром.

Обоим населенным пунктам угрожает один крупный пожар, зарегистрированный 7 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. По словам представителя администрации, верховой лесной пожар при сильном ветре двигается со скоростью в 2-3 км в час. Площадь пожара составляет 7 тыс. га. На тушении работают около 60 человек и восемь единиц техники, задействован вертолет с водосливным устройством.

Села расположены на расстоянии 8 км друг от друга. В этих населенных пунктах проживают около 500 человек.

Как добавили в пресс-службе правительства Якутии, из-за сложной ситуации с пожаром ведется отселение жителей из села Кальвица Кобяйского района. Как сообщали в оперштабе Якутии, всего в районе действуют восемь лесных пожаров, на территории задействовано 450 человек и 63 единицы техники.


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#Происшествия   #Россия   #Пожар  
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