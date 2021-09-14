Жителей девятиэтажного дома в Костанае эвакуировали из-за сильного задымления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 77 человек, из них 20 детей были эвакуированы огнеборцами во время пожара в жилом девятиэтажном доме в Костанае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МЧС РК.

По информации ДЧС Костанайской области, на 1-ом этаже в шахте мусоропровода горел мусор на площади 15 кв.метров. Под воздействием высокой температуры труба мусоропровода разрушилась между 1-ым и 2-ым этажами. В зоне интенсивного задымления оказались лестничные марши и площадки нижних этажей. По вентиляционным каналам дым стремительно распространялся на верхние этажи подъезда, проникал в жилые помещения.

Возгорание в многоэтажном доме по пр. Абая произошло вечером, 10 сентября. Сообщение о пожаре на пульт «101» поступило в 22:08, через пять минут пожарные расчеты были на месте происшествия.

Пожарным удалось взять ситуацию под контроль. Из задымленного подъезда без промедления жителей дома вывели на улицу. Состояние людей удовлетворительное, никто не пострадал. В 22:36 огонь был полностью потушен. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В ликвидации пожара были задействованы подразделений трех пожарных частей Костаная в составе 20 сотрудников и 6 ед. техники.

