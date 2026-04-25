Жителей Астаны просят закрывать окна на ночь: акимат объяснил причину

В начале апреля был начат первый тур обработки водоёмов. На сегодняшний день обработано 8600 га водоёмов, в которых были обнаружены личинки комаров.

После завершения обработки водоёмов с 27 по 29 апреля планируется начало проведение сплошной обработки центральной части города. Обработка стартует с центра города, затем методом вытеснения движения к окраинам, параллельно устанавливая барьер.

Работы проводятся в ночное время суток с 21.00 до 04.00 часов, каждый тур длится 20 дней в месяц. Всего обработка проходит в 6 туров. Поскольку комары являются частью экосистемы, не предусматривается полное их истребление, но данные мероприятия позволяют снизить численность до 90%.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах - специально оборудованная лодка.

Фото: акимат Астаны

К масштабным дезинсекционным мероприятиям, кроме технического оборудования, привлечены более 150 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ.

В ходе масштабной обработки управляющим компаниям, КСК, ОСИ (обслуживающих объекты жилого фонда), объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, рынкам, торговым домам и другим необходимо так же присоединиться к мероприятиям путем благоустройства и осушения подвальных помещений и их дезинсекционной обработки.

Во время дезинсекционных мероприятий важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещение обрабатываемой местности; закрывать окна при обработке.

