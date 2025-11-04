Жителей 806 аварийных домов в Астане переселят до 2029 года

Ануар Саипов представил Совету проект Программы реновации жилища в городе Астане до 2030 года.

— Программа содержит анализ текущей ситуации в сфере положения о проведении в столице инвентаризации жилого фонда, в том числе модернизации, которое включает в себя текущий, капитальный ремонт общего имущества объектов кондоминиума, капитальный ремонт и реконструкцию, в целях приведения к единому архитектурному облику, расселение жителей аварийных домов с последующим физическим сносом, а также условия и порядок возмещения жилья источником финансирования. В столице действует программа сноса аварийных и ветхих домов. Данная программа действует с 2014 года, сейчас она приведена в соответствие с концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2029 года. В рамках реализации Программы реновации жилищного фонда, на данном этапе, то есть с 2014 года, переселены жители 286 аварийных домов, более 4,5 тысячи семей получили новые благоустроенные квартиры. Согласно проекту реновации жилищного фонда на 2023–2029 годы, определено переселение 806 аварийных домов на 4 710 квартир. В том числе, по району Сарыарка 82 дома, району Байконур — 104 дома, району Алматы — 15 домов, району Есиль — 5 домов. Это утвержденный план», — сказал он.

Руководитель Управления жилья и жилищной инспекции также отметил, что ежегодно проводится техническое обследование жилого фонда на предмет выявления их аварийности или капитального ремонта. Ежегодно акиматы районов предоставляют списки домов, по которым нужно провести обследование. Управление проводит обследования, по их итогам принимаются решения: если более физический износ более 61%, то дом автоматически включается в план переселения. Если менее 61%, то дом подлежит капитальному либо текущему ремонту.

После обсуждения Общественный совет поддержал предложенный проект.