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Житель Великобритании выиграл джекпот в размере £57 миллионов

18 Марта 2020 13:00
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Житель Великобритании выиграл джекпот в размере £57 миллионов

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Cчастливый обладатель билета EuroMillions Lucky Star выиграл 17 марта джекпот в размере 57 миллионов фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

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Представители Британской национальной лотереи подтвердили, что у победителя совпали все семь цифр.

Розыгрыш лотереи проводится каждый вторник и четверг в 20:30.

По данным Национальной лотереи, размер джекпота пятничного розыгрыша составит примерно 15 миллионов фунтов стерлингов.

По словам Энди Картера, представителя Национальной лотереи, владельцам билетов следует проверить их на предмет возможного выигрыша.

В октябре прошлого года житель Великобритании сорвал рекордный по величине джекпот лотереи EuroMillions – £170 миллионов фунтов стерлингов.



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Ключевые слова: Великобритания,
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