Житель Туркестанской области выращивал коноплю

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Казыгуртского района Туркестанской области поступило сообщение о том, что один из местных жителей занимается выращиванием наркосодержащих растений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Получив сообщение, стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. На основе собранной информации полицейские установили личность подозреваемого в незаконном культивировании наркотиков, местного жителя. При обыске в доме подозреваемого оперативники изъяли 9 кустов наркосодержащего растения.

Житель района полностью признался в содеянном. Изъятые в качестве вещественных доказательств наркокусты направили на экспертизу. Согласно заключению, наркосодержащим растением оказалась конопля.

Проводится досудебное расследование. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества».