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Житель Туркестанской области выращивал коноплю во дворе своего дома
26 Августа 2022 19:13

Житель Туркестанской области выращивал коноплю во дворе своего дома

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2022» сотрудники Мактааральского районного отдела полиции установили, что один из местных жителей выращивает дома наркосодержащее растение. Об том перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске во дворе подозреваемого полицейские изъяли девять кустов, похожих на наркосодержащее растение. Изъятые наркокусты направили на экспертизу. Согласно заключению экспертизы наркосодержащим растением оказалась «конопля». Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества). В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.


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