Житель Туркестанской области выращивал коноплю у себя в огороде
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в посеве конопли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП полиции области.
В Толебийский РОП поступила оперативная информация о том, что один из жителей района выращивает у себя во дворе наркосодержащие растенияя. Получив сообщение, полицейские Толебийского района провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в незаконном культивировании запрещенных растений.
При обыске, во дворе местного жителя оперативники обнаружили и изъяли три куста наркосодержащего растения, похожего на коноплю.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».
В настоящее время проводится досудебное расследование. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Подозреваемый находится под подпиской.
Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам, что за незаконный посев наркотиков, а также хранение и оборот наркотических средств предусмотрена строгая уголовная ответственность. Если же Вы стали очевидцем подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.
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