Житель Туркестанской области реставрирует книги с помощь муки и чая

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Отырарском районе Туркестанской области живет Жанузак Еримбетов, который занимается реставрацией старинных книг и рукописей. Он восстанавливает страницы старых книг. Без всякой аппаратуры может восстановить даже страницы, которые крошатся в руках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жанузак Еримбетов научился реставрировать книги в Иране. Затем набирался опыта в Национальной библиотеке в Алматы. Повышал квалификацию в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге по курсу «Восстановление этнографического наследия». Вернувшись в Казахстан, начал реставрировать старинные книги.

«Я раньше работал реставратором, работал по восстановлению глиняных сосудов и другой керамики. Затем перешел к бумажной реставрации, научился и этому ремеслу. Вообще, таких специалистов в нашей стране очень мало. Поэтому нас часто приглашают в Туркестан, в Алматы. Мы посещаем исторические места, делимся друг с другом опытом», – говорит Жанузак Еримбетов.





Сейчас Жанузак Еримбетов работает художником-реставратором в Отырарском Государственном археологическом музее-заповеднике. Основная его работа – восстановление книг, найденных в исторических местах. Кроме того, приводит в порядок рукописи, которые сдают в музей местные жители, и сдает в специальный фонд музея.

«В музее есть более 100 рукописей. Многие приносят их и говорят, что книга досталась от деда. Среди этих книг есть редко встречающиеся, а также экземпляры Корана. Бывает, что бумага пожелтела и рассыпается, нет обложки. Страницы крошатся в руках. Вот такие книги я восстанавливаю», – рассказал он.





Реставратор, чтобы бумага пожелтела, использует чайный настой. Опускает в него бумагу, и она желтеет. Затем выравнивает края, заклеивает порванные места и сшивает. Самое главное – книга не должна потерять своей ценности. Особое внимание уделяет тому, чтобы сохранялись буквы и знаки. Также он делает клей из муки, потому, что современные клеи и химические добавки могут изменить свойства бумаги. Главное, для этой работы Жанузак Еримбетов не использует никакой аппаратуры. Все делает своими руками.

«В нашем музее большинство книг относятся к ХІХ и ХХ векам. Есть рукописи поэтов, писателей, исполнителей эпоса. Кроме того, встречаются религиозные книги. В основном, написаны арабской графикой и тоте жазу», – отмечает он.

В свободное время Жанузак Еримбетов изготавливает сувениры по образцу керамических изделий, хранящихся в музее – кувшины, флейты, и продает. Заказов на необычные предметы много. Также реставрирует рукописи и фотографии для местных жителей.

«Вообще, у людей есть ценные книги. Они хранятся в сундуках, в сараях. Я призываю сдавать их в музей. Потому что, если о книгах не заботиться, страницы приходят в негодность. А в книгах этих могут быть сведения о глубокой истории нашей страны, нашей нации», – подытожил реставратор.