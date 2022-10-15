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Житель Туркестанской области лишился свободы за выращивание мака
15 Октября 2022, 18:59

Житель Туркестанской области лишился свободы за выращивание мака

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области к трем годам лишения свободы приговорен пожилой мужчина, который незаконно культивировал наркосодержащие растения в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

К полицейским поступила оперативная информация о том, что житель Сарыагашского района занимается посевом наркотиков. С целью проверки полученной информации была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции.

Полицейские провели всесторонние оперативно-розыскные мероприятия. В результате принятых мер подозреваемый был установлен и задержан.

При обыске в доме пожилого мужчины, в огороде, сотрудники полиции обнаружили выращенные и ухоженные кусты, похожие на наркосодержащее растение.

В качестве вещественных доказательств у подозреваемого изъяли 2720 «наркокустов», которые направили на экспертизу. Согласно заключению, наркосодержащим растением оказался «мак».

По факту незаконного наркопосева в отношении местного жителя начали досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». После установления всех обстоятельств, полицейские направили уголовное дело с обвинительным актом в суд для принятия законного решения.

В итоге, решением Сарыагашского районного суда 54-летнего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 300 УК РК и приговорили к трем годам лишения свободы.


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