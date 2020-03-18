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Житель Туркестана оштрафован за проведение тоя во дворе дома
18 Марта 2020 13:42
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Специализированным административным судом рассмотрено административное дело в отношении жителя города, который проводил торжество во дворе своего дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Установлено, что гражданин 16 марта 2020 года, ввиду отказа владельцев тойханы, отметил торжество «Сундет той» на территории своего дома, тем самым нарушив режим чрезвычайного положения. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 476 КоАП РК. В суде он вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Постановлением суда правонарушителю назначено наказание - штраф в размере 26 510 тенге», - говорится в сообщении суда.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ключевые слова: Туркестанская область, Суды, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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