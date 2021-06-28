Житель столицы, опубликовавший фотографии с оружием в соцсетях, задержан
Кроме того, на канал «102» поступило сообщение от жителя города, что в социальной сети его сыну приходят фотографии неизвестного человека с оружием, с сообщением, что «в столице завтра будет весело».
В настоящее время автор выложенного поста задержан и доставлен в полицию. Им оказался 23-летний житель столицы. Со слов молодого человека, он увлекается страйкболом и данный пост выложил с целью увеличить количество подписчиков на своей странице «ВКонтакте».
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК, в рамках которого назначена баллистическая экспертиза в целях установления принадлежности к огнестрельному оружию.
Департамент полиции предупреждает, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству РК.