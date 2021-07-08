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    20:41, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Житель столицы обокрал стройку на 1,8 млн тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержали подозреваемого в краже стройматериалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полции.

    В ходе следствия установлено, что 32-летний житель столицы , ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, предварительно договорившись с водителем крана-манипулятора, ночью приехал к строительному объекту. Заметив установленную на территории стройки камеру видеонаблюдения, подозреваемый вывел ее из строя, а затем тайно похитил 10 стальных труб общей стоимостью 1 млн 800 тысяч тенге.

    Покинув строительный объект, он сдал украденные трубы в пункт приема металлолома.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

    Возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям.


    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Строительство Правоохранительные органы
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