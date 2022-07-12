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Житель Шымкента похитил более 13,5 млн тенге бюджетных средств
12 Июля 2022 17:23

Житель Шымкента похитил более 13,5 млн тенге бюджетных средств

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом АФМ по г. Шымкент окончено досудебное расследование по факту хищения выделенных бюджетных средств по программе «Развития АПК на 2017-2021 годы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Житель региона в 2020 году на основании доверенностей от имени двух крестьянских хозяйств предоставил заявку в областное управление сельского хозяйства и ветеринарии по приобретению породистых овец и возмещению затрат на корма - 13,5 млн тенге.

В рамках досудебного расследования установлено, что породистые овцы не приобретены, а полученные бюджетные средства потрачены на личные нужды. Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговором суда, указанный гражданин признан виновным. Назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

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