Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Житель Сарыагаша ранил ножом женщину и украл сумку с 4 млн тенге
5 Августа 2022 12:00

Житель Сарыагаша ранил ножом женщину и украл сумку с 4 млн тенге

САРЫАГАШ-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские Туркестанской области в столице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

В дежурную часть Сарыагашского районного отдела полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили женщину с ножевым ранением.

Установлено, что в дом потерпевшей проник неизвестный, где угрожая физической расправой, нанес ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 млн тенге.

На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников криминальной полиции. Стражи порядка провели комплекс необходимых мероприятие, направленных на задержание подозреваемого. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и изучили камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления.

Сотрудники департамента полиции Туркестанской области задержали подозреваемого в городе Нур-Султане. Им оказался житель Сарыагаша, которого доставили в отдел полиции. При обыске у молодого человека изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства.

По факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 3 УК РК «Разбой» и по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 «Покушение на убийство». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.


Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области




Новости по теме
Сбытчика наркотиков осудили на 11 лет в Актобе
Продававшего медикаментозные препараты мужчину задержали в Уральске
Находившегося 1,5 года в розыске акмолинца нашли в Алматы
Читайте также
Астанчан оштрафовали на 3,2 млрд тенге за семь месяцев через камеры «Сергек»
Сбытчика наркотиков осудили на 11 лет в Актобе
Лучших товаропроизводителей выбрали в Туркестанской области
Серийного вора задержали в Нур-Султане
Выявлять теневые схемы вывоза нефтепродуктов за рубеж продолжают в Казахстане
Перестрелка произошла в Алматинской области, один человек погиб
Эксперты США оценили пункты досмотра аэропорта в Нур-Султане
Продававшего медикаментозные препараты мужчину задержали в Уральске
Популярное
1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив