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Житель Сарыагаша, не захотев лечиться, взобрался на крышу школы

27 Августа 2020 22:00
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Житель Сарыагаша, не захотев лечиться, взобрался на крышу школы

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - На пульт 102 поступило сообщение о том, что на крышу одной из школ г. Сарыагаша взобрался неизвестный мужчина. На место происшествия незамедлительно прибыли участковые инспектора полиции МПС Сарыагашского РОП капитаны полиции Мурат Толегенов и Куаныш Серикбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

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Стражи порядка приняли оперативные меры к спасению человека. Участковый инспектор Мурат Толегенов сразу же поднялся на крышу школы. Несмотря на активное неповиновение мужчины, который не хотел спускаться, полицейскому удалось снять его с крыши живым и здоровым.

Как выяснилось, местного жителя родственники везли на лечение, однако по дороге он вышел из машины, не послушав братьев. После чего 34-летний парень залез на крышу близстоящего дома, а затем взобрался на крышу школы. Откуда потом его и сняли участковые инспектора полиции Сарыагашского РОП.

Родные мужчины выразили благодарность полицейским Сарыагашского РОП.


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#Туркестанская область   #МВД РК  
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