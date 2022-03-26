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Жительницу Туркестанской области объявили в международный розыск

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Марта 2022, 09:34
Жительницу Туркестанской области объявили в международный розыск

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Сауранского района обратилась мать пропавшей молодой женщины. В своем заявлении она указала, что её дочь сказала, что идёт в больницу, вышла из дома и пропала без вести. Начальник ДП области генерал-майор полиции Мурат Кабденов дал ряд поручений и взял данный факт под личный контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В настоящее время под руководством заместителя начальника ДП ТО подполковника полиции Курманбека Сахова группой опытных полицейских ведутся розыскные мероприятия. Также к поискам подключены сотрудники городских и районных подразделений департамента полиции.

Чтобы найти пропавшую без вести во все области и города направлены ориентировки с приметами молодой женщины и фотографией. Полицейские Туркестана тщательно проверяют все направления и места, куда могла уйти молодая женщина, и усилили поисковые работы. Также по поступившей информации стражи порядка выехали в Жанакорганский район, в города Тараз, Шымкент и Алматы.

В настоящее время пропавшая Назим Алдаш объявлена в международный розыск. В поисках задействованы и волонтёры.

Всех очевидцев, кто видел или владеет какой- либо информацией о местонахождении Алдаш Назым Багдаткызы, которая 22.02.2022 года примерно в 13: 30 часов выехала из дома на лечение и до сих пор не вернулась, просят связаться с полицией.

На пропавшей женщине была куртка светло-розового цвета, спортивные брюки белого цвета, на ногах туфли черного цвета. Особые приметы: рост 165-168 см, среднего телосложения, с родинкой на шее. При наличии какой-либо информации об объявленной в розыск женщины необходимо в дежурную часть Сауранского РОП 8 725 33 5 86 50, 8 747 008 74 80. Или позвонить в полицию по номеру 102.


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