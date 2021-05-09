РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 08 Май 2021 | GMT +6

    Жительницу СКО осудили за оскорбление односельчанки в групповом чате и соцсети

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области женщину осудили за клевету. Ложные сведения об односельчанке она распространила через групповой чат в мессенджере и социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, в конце марта в групповом чате «Мамлютский информвест» в WhatsApp и сети Instagram женщина оставила сообщение о том, что «гражданка К. ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, звонит, кому вздумается по ночам, причинила телесные повреждения своему супругу».

    Выяснилось, что ранее между односельчанками произошел конфликт. Подтвердить достоверность, написанных в социальных сетях комментариев, в суде мстительная гражданка не смогла. По ее словам, лично не видела и не слышала, узнала об этом от третьих лиц. Вину полностью признала и в содеянном раскаялась.

    Суд признал ее виновной и вынес наказание в виде штрафа в размере 367,5 тысячи тенге.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Суды
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в крупных мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!