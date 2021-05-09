Жительницу СКО осудили за оскорбление односельчанки в групповом чате и соцсети

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области женщину осудили за клевету. Ложные сведения об односельчанке она распространила через групповой чат в мессенджере и социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, в конце марта в групповом чате «Мамлютский информвест» в WhatsApp и сети Instagram женщина оставила сообщение о том, что «гражданка К. ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, звонит, кому вздумается по ночам, причинила телесные повреждения своему супругу».

Выяснилось, что ранее между односельчанками произошел конфликт. Подтвердить достоверность, написанных в социальных сетях комментариев, в суде мстительная гражданка не смогла. По ее словам, лично не видела и не слышала, узнала об этом от третьих лиц. Вину полностью признала и в содеянном раскаялась.

Суд признал ее виновной и вынес наказание в виде штрафа в размере 367,5 тысячи тенге.