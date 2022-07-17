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Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
17 Июля 2022 13:17

Жительницу Алматы жестоко избили в центре города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девушку жестоко избили в центре Алматы. Подозреваемый, являющийся знакомым потерпевшей, задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео избиения попало на видео. «Толе би - Байтурсынова, прямо напротив АТУ, избили девушку, пока неизвестно причины», - говорится в посте .

В департаменте полиции Алматы сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт избиения женщины.

«Департамент полиции города Алматы информирует, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 1 УК РК. Подозреваемый, являющийся знакомым потерпевшей, задержан. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы. Виновный понесет наказание в строгом соответствии с законом. Ход расследования находится на контроле руководства ДП», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.




Кадр из видео

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Автор:
Корреспондент
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