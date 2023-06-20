Жительница Туркестанской области украла деньги у бывшего мужа

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Женщина пришла к бывшему супругу за ребенком и совершила кражу денег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В Жетысайский районный отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что из дома похитили деньги. По словам мужчины, неизвестные украли у него из шкафа в спальне около 100 тыс тенге.

«Стражи порядка зарегистрировали данный факт по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили подозреваемую, причастную к краже. Ею оказалась бывшая супруга потерпевшего», - сообщили в полиции.

Как выяснилось, вечером женщина пришла в дом, чтобы забрать дочь, гостившую у бывшего супруга. Воспользовавшись моментом, когда мужчина спал, она забрала деньги, находившиеся в шкафу.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства.