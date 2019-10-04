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Жительница Туркестанской области родила ребенка в полицейской машине

4 Октября 2019 14:12
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Жительница Туркестанской области родила ребенка в полицейской машине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительница Туркестанской области родила ребенка в полицейской машине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Около 20.00 вечера к участковым инспекторам полиции аульного округа Ушкайык майору полиции Нурболу Темирханулы и капитану полиции Бактыбаю Калабаеву обратился житель соседнего аула и попросил оказать помощь его жене, которая должна родить, а до скорой помощи он не смог дозвониться.Прибыв на место в течение получаса, стражи порядка посадили мужчину и его беременную жену Виолетту Раковицу в служебную автомашину и направились в роддом города Кентау.В салоне у женщины начались схватки и Виолетта родила при въезде в Туркестан. На свет появился мальчик. Через некоторое время прибыла бригада скорой помощи.м Врачи забрали мать с новорожденным в больницу города Туркестан.В свою очередь, ставшие второй раз родителями, супруги выразили благодарность полицейским. «Наш маленький сына родился живым и здоровым, в первую очередь, благодаря полицейским. Если бы они не успели до аула, не знаем, что было бы с матерью и ребенком. Хотелось бы выразить огромную благодарность сотрудникам полиции. Ранее участковые инспектора раздавали всем сельчанам свои номера на случай необходимости. Я в первую же очередь вспомнил и позвонил участковому инспектору. И они оказали нам помощь. Я очень благодарен стражам порядка!» - отметил молодой отец Виталий Барабаш.На сегодняшний день состояние здоровья матери и ребенка хорошее. Их выписали домой.


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Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
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