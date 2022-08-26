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Жительница Талдыкоргана подозревается в убийстве своего знакомого
26 Августа 2022 13:52

Жительница Талдыкоргана подозревается в убийстве своего знакомого

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Вечером 24 августа в одной из квартир в центре города Талдыкоргана было обнаружено тело 36-летнего мужчины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении убийства задержана 50-летняя женщина. Как выяснилось, подозреваемая уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за кражу. Установлено, что тяжкое преступление совершено во время пьяного застолья. Орудием убийства стал кухонный нож, приобщенный к материалам уголовного дела. Расследование по факту проводится по ст.99 УК РК (Убийство). Женщина помещена под стражу.


Фото: polisia.kz


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