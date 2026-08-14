Житель Иллинойса выиграл $1 млрд в лотерею

Билет Powerball, купленный в штате Иллинойс США, принес владельцу джекпот в размере 1,04 млрд долларов. Это восьмой по величине приз в истории лотереи и крупнейший джекпот Powerball, выигранный в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Победный билет совпал со всеми шестью номерами, выпавшими в среду, 12 августа: белые шары — 4, 26, 66, 67 и 69, красный Powerball — 9. Множитель Power Play составил 2.

Победитель может выбрать между аннуитетной выплатой в размере 1,04 млрд долларов — 30 увеличивающимися платежами в течение 29 лет — и единовременной выплатой в размере 450,5 млн долларов. Обе суммы указаны до уплаты налогов.

Представители Powerball поздравили победителя из Иллинойса, отметив, что рост числа участников способствует увеличению джекпотов и повышает интерес к лотерее.

— Поздравляем нашего нового победителя джекпота Powerball в Иллинойсе. На протяжении более трех десятилетий Powerball показывает, что выигрышный билет может быть продан в любом месте, где проводится лотерея, давая каждому билету стоимостью два доллара шанс изменить не только жизнь победителя, но и жизнь будущих поколений, — заявил председатель Powerball Product Group и исполнительный директор лотереи Канзаса Стивен Дюррелл.

Джекпот был выигран в 44-м подряд тираже текущей серии. Кроме того, это первая серия розыгрышей Powerball с участием игроков из Великобритании — продажи билетов там начались 21 июля 2026 года.

Более трех млн билетов принесли владельцам денежные призы в ходе лотереи. Пять билетов совпали со всеми пятью белыми шарами. Четыре из них, проданные в Аризоне, Калифорнии, Флориде и Северной Каролине, принесли владельцам по одному млн долларов. Пятый билет, проданный в Массачусетсе с опцией Power Play, принес два млн долларов. В Калифорнии размер приза зависит от объема продаж и количества победителей.

Следующий розыгрыш Powerball состоится в субботу, 15 августа. Джекпот начнется с 20 млн долларов, а поскольку его размер ниже 150 млн долларов, игрокам будет доступен множитель 10X Power Play.

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