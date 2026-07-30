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    Житель Флориды выиграл в лотерею рекордные $800 млн


    Неизвестный обладатель лотерейного билета в американском штате Флорида выиграл джекпот Mega Millions в размере $800 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.

    выиграл в лотерею
    Фото: pixabay.com

    Это крупнейший выигрыш в лотерее в текущем году и десятый по величине за всю историю лотереи Mega Millions.

    Победитель, личность которого пока не раскрывается, может выбрать между получением всей суммы в виде ежегодных выплат или единовременной выплатой наличными в размере $344,2 млн до вычета налогов.

    Как отмечает издание, большинство обладателей крупных джекпотов предпочитают единовременную выплату. После обязательного федерального удержания налогов ее размер составит около $261,6 млн.

    Крупнейший джекпот в истории Mega Millions был разыгран в августе 2023 года. Тогда выигрыш в размере $1,62 млрд достался компании из штата Флорида.

    Ранее 90-летняя пенсионерка из Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро.

    В мире Мировые новости США
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор