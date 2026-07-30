Житель Флориды выиграл в лотерею рекордные $800 млн

Неизвестный обладатель лотерейного билета в американском штате Флорида выиграл джекпот Mega Millions в размере $800 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

Это крупнейший выигрыш в лотерее в текущем году и десятый по величине за всю историю лотереи Mega Millions.

Победитель, личность которого пока не раскрывается, может выбрать между получением всей суммы в виде ежегодных выплат или единовременной выплатой наличными в размере $344,2 млн до вычета налогов.

Как отмечает издание, большинство обладателей крупных джекпотов предпочитают единовременную выплату. После обязательного федерального удержания налогов ее размер составит около $261,6 млн.

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions был разыгран в августе 2023 года. Тогда выигрыш в размере $1,62 млрд достался компании из штата Флорида.

Ранее 90-летняя пенсионерка из Берлина выиграла в лотерее 1,5 млн евро.