Житель города Кокшетау не может доказать, что он живой

Впервые мужчина «умер» четыре года назад. Тогда он вместе с супругой пришел в ЦОН по бытовому вопросу. Но, к удивлению, сотрудники центра буквально выбежали к Сергею со словами: «Вас нет в живых». Позже выяснилось, что в 2009 году в Костанайской области умер его полный тезка.

— В тот раз все решилось довольно быстро. Меня вызвали в полицию, сняли отпечатки, проверили, что я действительно я, а не человек, живущий по чужим документам. Потом позвали в ЦОН, поздравили, так сказать, «оживили», правда, без цветов. Но вот спустя четыре года история повторилась один в один. Все из-за того же тезки из Костанайской области, — рассказал Сергей.

На этот раз подозрения появились, когда в автобусе оказалась заблокирована его проездная карта.

— Мы с женой пошли в городской автобусный парк. Там нам выдали справку из ЦОНа, где в графе «место рождения» стояла заграница, а также информация, что я умер в 2009 году в 47 лет в Костанайской области. Я показал документы, объяснил, что живой. Мне сделали новую транспортную карту. Значит, они вошли в положение, — вспоминает он.

Однако через несколько дней, незадолго до получения пенсии, заблокированной оказалась и банковская карта. Сергей сразу понял: причина прежняя.

— Мы пошли в ЦОН и ЗАГС. Хорошо, что жена рядом. Именно через нее сейчас подаю жалобы, ведь мой Egov заблокирован. Живем тоже на ее средства, пенсию я получить не могу. В ЗАГСе сказали, что произошел системный сбой. Но как так? — удивляется мужчина.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Сергей получил справку от миграционной службы, подписанную начальником ОМС УП Кокшетау Ж. Кулмамбетовым, подтверждающую, что он официально задокументирован и имеет действующие удостоверение и паспорт. Юрист посоветовал предъявить справку в банке, чтобы хотя бы через кассу получить пенсию.

— Но в банке сказали: пока мои документы не восстановят, ничего сделать не могут. Ведь мои базовые данные в системе просто уничтожены, — говорит Сергей.

В ЗАГСе ему посоветовали обратиться в Костанайскую область, так как именно там внесли ошибочную запись о смерти. Запрос был подан через супругу. Однако в ответе указано: «аннулировать актовую запись о смерти, составленную в отношении Косянчук Сергея Павловича, не представляется возможным. Косянчук С. П. необходимо обратиться с заявлением установленной формы в отдел по обслуживанию населения, ПЭП, либо в регистрирующий орган ЗАГС по месту жительства».

Сергей родился и всю жизнь прожил в Кокшетау. Местные хорошо знают его как талантливого легкоатлета и спортсмена. Доказательств того, что он не имеет отношения к Костанайской области, более чем достаточно. Но, несмотря на это, он уже больше недели не может убедить систему в том, что живой. Последней надеждой стало обращение к прокурору областного центра. Мужчину выслушали и пообещали разобраться.

Ситуацию прокомментировали в управлении РАГС филиала НАО «Госкорпорация „Правительство для граждан“ по Акмолинской области. По словам сотрудников, Сергей когда-то потерял паспорт и продолжал жить по удостоверению личности. Затем в Костанайской области обнаружили труп мужчины с его паспортом. По нему и захоронили человека. На тот момент актовая запись была без ИИНа: акт сам по себе, ИИН сам по себе. Но сейчас век цифровизации, когда ИИН присоединяется к любой записи — о рождении, браке, разводе, ну и смерти, конечно. Информационные системы увидели 100-процентное совпадение данных и присоединили ИИН к записи акта о смерти на уровне синхронизации информационных систем.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Супруга Сергея уже написала заявление в департамент юстиции об аннулировании той самой записи о смерти, а сам Сергей написал заявление в отделе РАГС города Кокшетау. Теперь документы, по словам сотрудников управления РАГС, будут пересланы в департамент юстиции Костанайской области. Тот должен дать распоряжение отделу РАГС города Костанай, где непосредственно был совершен акт, чтобы запись о смерти аннулировали и Сергея восстановили.

Почему четыре года назад в подобной ситуации удалось восстановить мужчину через ЦОН? Сотрудники управления РАГС предполагают, что на тот момент его ИНН просто открепили от записи о смерти. Сейчас такое открепление ИИН не дает возможности воскресить человека, они даже пробовали это сделать. Только аннулирование записи акта о смерти даст такой результат.

Однако сам Сергей утверждает, что паспорта он не терял. Да и то, что умерший числится по базе как родившийся за границей, а Сергей родился в Кокшетау, дает право полагать, что это все же были два полные тезки. В любом случае сейчас это уже не имеет значения, главное — воскресить человека. По словам сотрудников управления РАГС, процедура должна занять день-два.