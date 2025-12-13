Житель города Кокшетау не может доказать, что он живой
Житель Кокшетау Сергей Косянчук уже второй раз за последние годы пытается доказать государственным органам, что он живой человек. После смерти его полной тезки из Костанайской области в базе данных ошибочно «умер» и акмолинец. Как проходит жизнь «неживого» гражданина, Сергей рассказал корреспонденту агентства Kazinform.
Впервые мужчина «умер» четыре года назад. Тогда он вместе с супругой пришел в ЦОН по бытовому вопросу. Но, к удивлению, сотрудники центра буквально выбежали к Сергею со словами: «Вас нет в живых». Позже выяснилось, что в 2009 году в Костанайской области умер его полный тезка.
— В тот раз все решилось довольно быстро. Меня вызвали в полицию, сняли отпечатки, проверили, что я действительно я, а не человек, живущий по чужим документам. Потом позвали в ЦОН, поздравили, так сказать, «оживили», правда, без цветов. Но вот спустя четыре года история повторилась один в один. Все из-за того же тезки из Костанайской области, — рассказал Сергей.
На этот раз подозрения появились, когда в автобусе оказалась заблокирована его проездная карта.
— Мы с женой пошли в городской автобусный парк. Там нам выдали справку из ЦОНа, где в графе «место рождения» стояла заграница, а также информация, что я умер в 2009 году в 47 лет в Костанайской области. Я показал документы, объяснил, что живой. Мне сделали новую транспортную карту. Значит, они вошли в положение, — вспоминает он.
Однако через несколько дней, незадолго до получения пенсии, заблокированной оказалась и банковская карта. Сергей сразу понял: причина прежняя.
— Мы пошли в ЦОН и ЗАГС. Хорошо, что жена рядом. Именно через нее сейчас подаю жалобы, ведь мой Egov заблокирован. Живем тоже на ее средства, пенсию я получить не могу. В ЗАГСе сказали, что произошел системный сбой. Но как так? — удивляется мужчина.
Сергей получил справку от миграционной службы, подписанную начальником ОМС УП Кокшетау Ж. Кулмамбетовым, подтверждающую, что он официально задокументирован и имеет действующие удостоверение и паспорт. Юрист посоветовал предъявить справку в банке, чтобы хотя бы через кассу получить пенсию.
— Но в банке сказали: пока мои документы не восстановят, ничего сделать не могут. Ведь мои базовые данные в системе просто уничтожены, — говорит Сергей.
В ЗАГСе ему посоветовали обратиться в Костанайскую область, так как именно там внесли ошибочную запись о смерти. Запрос был подан через супругу. Однако в ответе указано: «аннулировать актовую запись о смерти, составленную в отношении Косянчук Сергея Павловича, не представляется возможным. Косянчук С. П. необходимо обратиться с заявлением установленной формы в отдел по обслуживанию населения, ПЭП, либо в регистрирующий орган ЗАГС по месту жительства».
Сергей родился и всю жизнь прожил в Кокшетау. Местные хорошо знают его как талантливого легкоатлета и спортсмена. Доказательств того, что он не имеет отношения к Костанайской области, более чем достаточно. Но, несмотря на это, он уже больше недели не может убедить систему в том, что живой. Последней надеждой стало обращение к прокурору областного центра. Мужчину выслушали и пообещали разобраться.
Ситуацию прокомментировали в управлении РАГС филиала НАО «Госкорпорация „Правительство для граждан“ по Акмолинской области. По словам сотрудников, Сергей когда-то потерял паспорт и продолжал жить по удостоверению личности. Затем в Костанайской области обнаружили труп мужчины с его паспортом. По нему и захоронили человека. На тот момент актовая запись была без ИИНа: акт сам по себе, ИИН сам по себе. Но сейчас век цифровизации, когда ИИН присоединяется к любой записи — о рождении, браке, разводе, ну и смерти, конечно. Информационные системы увидели 100-процентное совпадение данных и присоединили ИИН к записи акта о смерти на уровне синхронизации информационных систем.
Супруга Сергея уже написала заявление в департамент юстиции об аннулировании той самой записи о смерти, а сам Сергей написал заявление в отделе РАГС города Кокшетау. Теперь документы, по словам сотрудников управления РАГС, будут пересланы в департамент юстиции Костанайской области. Тот должен дать распоряжение отделу РАГС города Костанай, где непосредственно был совершен акт, чтобы запись о смерти аннулировали и Сергея восстановили.
Почему четыре года назад в подобной ситуации удалось восстановить мужчину через ЦОН? Сотрудники управления РАГС предполагают, что на тот момент его ИНН просто открепили от записи о смерти. Сейчас такое открепление ИИН не дает возможности воскресить человека, они даже пробовали это сделать. Только аннулирование записи акта о смерти даст такой результат.
Однако сам Сергей утверждает, что паспорта он не терял. Да и то, что умерший числится по базе как родившийся за границей, а Сергей родился в Кокшетау, дает право полагать, что это все же были два полные тезки. В любом случае сейчас это уже не имеет значения, главное — воскресить человека. По словам сотрудников управления РАГС, процедура должна занять день-два.