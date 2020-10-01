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Житель Экибастуза лишился квартиры из-за уклонения выплат по алиментам

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Октября 2020, 11:18
Житель Экибастуза лишился квартиры из-за уклонения выплат по алиментам

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Частным судебным исполнителем Павлодарской области реализована 4-комнатная квартира жителя Экибастуза за долги по алиментам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«С 2016 года нерадивый отец задолжал своему ребенку алименты на общую сумму порядка 2,2 млн. тенге. Должник неоднократно вызывался к частному судебному исполнителю, предупреждался о необходимости выплачивать алименты на содержание своего ребенка. Однако он игнорировал решение суда и не спешил помогать родному чаду. В связи с этим, частным судебным исполнителем Павлодарской области в Экибастузский городской суд внесено представление об обращении взыскания на недвижимое имущество. Впоследствии по итогам электронного аукциона вышеуказанная квартира реализована за 4,6 млн. тенге», - сообщили в Минюсте.

По информации министерства, ребенок получил положенные законом деньги в размере 2,2 млн. тенге, остаток суммы был возвращен должнику.


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