Житель Алматы угнал с пастбища автомашину

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Казыгуртского района с заявлением обратились местные жители о том, что нанятый ими для выпаса скота пастух похитил их имущество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Один из потерпевших сообщил, что подозреваемый угнал у него с пастбища автомашину марки «Ауди-80», а другой сообщил о краже одной овцы. Данные факты полицейские зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 188 «кража» и 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Сотрудники полиции Казыгуртского РОП тщательно проверили всё близлежащие территории и опросили очевидцев. В результате угнанную автомашину оперативники обнаружили на одной из улиц г. Тараза. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские Казыгуртского РОП задержали скрывшегося подозреваемого в городе Алматы и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый, житель г. Алматы.

Следствием установлено, что мужчина приехал в Казыгуртский район на заработки, где похитил автомашину у другого пастуха и скот работодателя, а после скрылся в неизвестном направлении. Угнанную автомашину подозреваемый бросил в г. Тараз, а обнаруженный в салоне сотовый телефон и похищенный скот он продал, а деньги потратил на свои нужды.

Изъятую в качестве вещественных доказательств автомашину вернули законному владельцу. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под арестом. Следствием выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.