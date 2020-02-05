Житель Алматинской области ввез в страну 78 авто из Армении

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - МВД проанализировало данные о транспортных средствах, ввезенных гражданами Республики Казахстан из стран ЕАЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, 475 казахстанцев ввезли 4152 автомашины – от 5 и более единиц транспорта каждый.

«Лидером» по ввозу транспортных средств оказался житель Алматинской области, который ввез из Армении 78 единиц зарегистрированного на себя автотранспорта.

По 43 и 40 автомашин ввезли два жителя Атырауской области.

Большинство из ввозивших более 5 единиц авто ввезено в Казахстан жителями:

Атырауской области - 2300 единиц,

Мангистауской области - 468 единиц,

Актюбинской области - 391 единица,

Алматинской области - 170 единиц,

Туркестанской области - 146 единиц.