Житель Алматы обманным путем завладел криптовалютой на 67 млн тенге

Жителя Алматы осудили за обман при купле-продаже криптовалюты, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

На территории Бостандыкского района Алматы между сторонами была осуществлена сделка по купли-продаже криптовалюты. При этом гражданин Х., введя в заблуждение потерпевшего, сообщил недостоверный счет криптокошелька. В результате завладел криптовалютой потерпевшего в размере 67 млн тенге.

С учетом позиции гособвинителя, суд приговорил подсудимого к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, в ходе досудебного расследования потерпевшему частично возвращено 19,5 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге возвращены из-за рубежа в РК.

Между тем в Казахстане запустили 4 петиции, в том числе по криптовалюте - о принятии законодательства, регулирующего ее использование.