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    18:22, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Житель Алматы обманным путем завладел криптовалютой на 67 млн тенге

    криптовалюта, биткоин
    Фото: pixabay.com

    Жителя Алматы осудили за обман при купле-продаже криптовалюты, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

    На территории Бостандыкского района Алматы между сторонами была осуществлена сделка по купли-продаже криптовалюты. При этом гражданин Х., введя в заблуждение потерпевшего, сообщил недостоверный счет криптокошелька. В результате завладел криптовалютой потерпевшего в размере 67 млн тенге.

    С учетом позиции гособвинителя, суд приговорил подсудимого к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, в ходе досудебного расследования потерпевшему частично возвращено 19,5 млн тенге.

    Приговор вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге возвращены из-за рубежа в РК. 

    Между тем в Казахстане запустили 4 петиции, в том числе по криптовалюте - о принятии законодательства, регулирующего ее использование.

     

     

    Теги:
    Криптовалюта Суды Прокуратура Алматы Биткоин
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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