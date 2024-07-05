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    17:58, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Тарифы, ипотека и криптовалюта: в Казахстане запустили 4 петиции

    документы
    Фото: freepik

    В Казахстане опубликовали четыре новые петиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На платформе epetition.kz появились петиции:

    • об установлении справедливых и понятных тарифов;
    • о принятии законодательства, регулирующего использование криптовалют;
    • о распространении государственных ипотечных программ на желающих увеличить квадратуру своих жилищ;
    • о снижении пенсионного возраста шахтерам.

    Петицию, набравшую 50 тысяч подписей, обязаны рассмотреть в Правительстве. На сегодняшний день больше подписей собрала петиция об установлении справедливых и понятных тарифов – больше 300 голосов. Остальные набрали чуть больше 100.

    Ранее рабочая группа одобрила проект решения по петиции о запрете на участие в азартных играх для госслужащих и правоохранителей. 

    Теги:
    Петиция Правительство РК Закон и право
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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