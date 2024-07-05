17:58, 05 Июль 2024 | GMT +6
Тарифы, ипотека и криптовалюта: в Казахстане запустили 4 петиции
В Казахстане опубликовали четыре новые петиции, передает корреспондент агентства Kazinform.
На платформе epetition.kz появились петиции:
- об установлении справедливых и понятных тарифов;
- о принятии законодательства, регулирующего использование криптовалют;
- о распространении государственных ипотечных программ на желающих увеличить квадратуру своих жилищ;
- о снижении пенсионного возраста шахтерам.
Петицию, набравшую 50 тысяч подписей, обязаны рассмотреть в Правительстве. На сегодняшний день больше подписей собрала петиция об установлении справедливых и понятных тарифов – больше 300 голосов. Остальные набрали чуть больше 100.
Ранее рабочая группа одобрила проект решения по петиции о запрете на участие в азартных играх для госслужащих и правоохранителей.