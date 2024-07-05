Тарифы, ипотека и криптовалюта: в Казахстане запустили 4 петиции

В Казахстане опубликовали четыре новые петиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

На платформе epetition.kz появились петиции:

об установлении справедливых и понятных тарифов;

о принятии законодательства, регулирующего использование криптовалют;

о распространении государственных ипотечных программ на желающих увеличить квадратуру своих жилищ;

о снижении пенсионного возраста шахтерам.

Петицию, набравшую 50 тысяч подписей, обязаны рассмотреть в Правительстве. На сегодняшний день больше подписей собрала петиция об установлении справедливых и понятных тарифов – больше 300 голосов. Остальные набрали чуть больше 100.

Ранее рабочая группа одобрила проект решения по петиции о запрете на участие в азартных играх для госслужащих и правоохранителей.