Житель Актобе получил 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма

Прокуратура не поддержала ходатайство Асылбека Нысанова о заключении процессуального соглашения. Суд признал его виновным в пропаганде терроризма и приговорил к 8 годам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Актюбинском городском суде рассмотрели уголовное дело по статье «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По материалам дела, Асылбек Нысанов переехал в Саудовскую Аравию, где впоследствии рассылал нескольким людям материалы с пропагандой терроризма. В суде он полностью признал вину и пояснил, что лишь пересылал готовые тексты через социальные сети.

Подсудимый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения.

— Признать Асылбека Нысанова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбытие наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд считает, что вина Нысанова полностью доказана материалами дела, — заявил судья.

Напомним, осужденный был экстрадирован в Казахстан из Саудовской Аравии в этом году. При этом уголовное дело было возбуждено почти семь лет назад.