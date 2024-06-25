Жильё на вторичном рынке подешевело в Казахстане

В Казахстане по итогам пяти месяцев цены на квартиры в новостройках выросли к аналогичному периоду прошлого года всего на 2,2%. «Вторичка» же вообще подешевела на 2%, передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

Если говорить в целом про итоги 2023 года, то новое жильё за этот период выросло к прошлому году на 6,7%, а благоустроенные квартиры на вторичном рынке — и вовсе лишь на 1,8%. И это при общей инфляции на уровне колоссальных 14,5%.

В среднем по стране по итогам мая текущего года квадрат нового жилья стоил 486,5 тыс. тг, вторичного — 506,8 тыс. тг.

Снижение роста цен и даже удешевление жилья в целом, как и рост в секторе ранее, вполне совпадают с динамикой цен на стройматериалы, что напрямую отражается на себестоимости жилстроя.

Так, в период основного роста цен на рынке жилья, который пришёлся на 2021-й и 2022 годы, цены на стройматериалы зашкаливали. Можно сравнить картину удорожания основных материалов для строительства в январе–декабре 2022 года к аналогичному периоду 2021-го с картиной годового роста цен по итогам января–мая этого года.

Скажем, если в 2022-м годовой рост цен на листовое стекло составлял 21,5%, на лесоматериалы — 7,3%, на паркет — 7,8%, на краски — 5%, то в этом году цены во всех этих категориях снизились. Продукты нефтепереработки, как напрямую используемые в строительстве, так и косвенно влияющие на себестоимость возведения жилья, в 2022-м показывали годовой рост сразу на колоссальные 34,2%, а в этом — на 13,5%.

В целом, цены на жильё в РК действительно невысоки. Так, скажем, по данным рейтинга Numbeo, Казахстан по дешевизне жилья в центре города находится на 22-м месте из 95.

Квартиры в Казахстане сопоставимы по цене с недвижимостью в Украине. А квартиры в странах-партнёрах по СНГ значительно дороже: в Азербайджане — на 18%, в России — в полтора раза, в Армении — и вовсе в 2,3 раза. И это притом, что зарплаты в РК значительно выше, чем в этих странах (помимо РФ).

Кроме того, помимо вполне доступных цен в республике работает целый ряд программ по поддержке покупательной способности граждан на рынке жилья. Так, скажем, в этом году запущены две новые программы от Отбасы банка — «Отау» и «Наурыз». По последней как раз идёт приём заявок — до 30 июня текущего года, так что желающие ещё вполне успевают податься на неё.

По «Отау» в свою очередь приём заявок проходил с 1 марта по 30 апреля этого года. За это время было подано 16,2 тыс. заявок от клиентов до 35 лет включительно, и 8,7 тыс. заявок — от тех, кому 36 лет и более, из которых одобрено 4,8 тыс. и 3,2 тыс. заявок соответственно.