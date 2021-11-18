Жилые массивы Тараза подключают к электроснабжению после шквального ветра

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Электроснабжение значительно пострадало от налетевшего на Тараз ураганного ветра, скорость которого достигала, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , из-за шквального ветра до 38 метров в секунду в областном центре обрушились 18 электрических столбов, оборвано 1,5 км линий электропередач. В связи с повреждением электросетей было остановлено пять малых котельных теплопоставляющих предприятий. Пострадали жители поселка Солнечный, жилых массивов «Химпоселок», «Арай», «Бурыл», «Карасай», «Барысхан», Дальняя Карасу, «Родничок», «Тайвань», 28 дачных массивов. В Таразе почти весь день оставались без света жители домов, как на центральных улицах, так и в микрорайонах и на окраинах.

Как сообщили в медиа-центре акимата города Тараза, на данный момент восстановлено 12 из 18 столбов уличного освещения, четыре жилых массива пока еще не подключено к электросети, это 5 760 абонентов («Барысхан» - 450, «Кирпичный» - 600, «Карасай» - 360, 28 дачных массивов – 4 350 домов).

Восстановлением электросетей занимаются 22 бригады специалисты ТГЭС – Таразские городские электрические сети.

Напомним, шквальный ветер 17 ноября нанес значительный ущерб городской инфраструктуре Тараза. Накануне на территории Жамбылской области было объявлено об усилении ветра до 30 метров в секунду. В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей по возможности оставаться дома, так как вождение становится опасным.

В связи со сложными погодными условиями в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области был организован штаб по ликвидации стихийных бедствий. Работает горячая линия.