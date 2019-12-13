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Жилые дома подключили к природному газу в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд жилых домов подключили к природному газу в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Накануне празднования 28-летия Независимости страны в микрорайоне Отырар подключили к природному газу несколько жилых домов. В торжественной обстановке заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев поздравил жителей и запустил подводящий газопровод.
Напомним, газификация города началась с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода международного значения «Бейнеу – Бозой». Эта магистраль позволит обеспечить газом жителей не только областного центра, но и других районов.
Отметим, в настоящее время активно ведется плановая работа по газификации Туркестана. В текущем году под непосредственным контролем акима области Умирзака Шукеева к голубому топливу были подключены 35 населенных пунктов. Кроме того, до конца года газопровод подведут еще к порядка 50 селам.
Вместе с тем, в соответствии с поручением главы региона до конца года планируется газифицировать около половины города или 20 000 абонентов. Таким образом, уровень газификации областного центра достигнет 56%.
Стоит подчеркнуть, до конца 2020 года Туркестан полностью обеспечат природным газом. Работы в этом направлении ведутся совместно с АО «КазТрансГазАймак». Более того, в целях газификации региона разрабатываются дополнительные общие сметные проекты, которые позволят газифицировать около 500 населенных пунктов.
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