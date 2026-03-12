Жильцов 206 аварийных домов в Астане переселят до 2029 года

По его словам, в настоящее время в перечень в рамках программы реновации включены 178 многоквартирных жилых домов.

Реновация предусматривает снос аварийных и ветхих жилых домов с последующим переселением жителей в новое жильё. В программу включают здания, признанные аварийными или имеющие высокий уровень физического износа и не подлежащие капитальному ремонту.

По данным управления, с 2013 года в ходе реализации программы переселили более 18 тысяч жителей.

— Программа состоит из трех этапов. Первый этап охватывал период с 2013 по 2017 годы. За это время жителей 3 529 квартир из 228 аварийных домов переселили в новое жильё. Второй этап реализовали в 2018–2022 годах. В этот период новые квартиры получили жители 874 квартир из 54 аварийных домов. Третий этап запланирован на 2023–2029 годы. В рамках этого этапа планируется переселить жителей 4 710 квартир из 206 аварийных домов, — отметил Саипов.

По словам спикера, до 2025 года в столице переселили жителей 1 742 квартир из 59 аварийных домов.

Теперь по плану необходимо утвердить перечень из 178 домов. Обеспечение жителей новыми квартирами будет финансироваться за счёт облигационных займов. Необходимые средства уже предусмотрены, отметил руководитель управления.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проводят реновацию 34 областных многопрофильных больниц и 19 перинатальных центров.