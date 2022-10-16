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Жилой небоскреб загорелся в Стамбуле
16 Октября 2022, 10:39

Жилой небоскреб загорелся в Стамбуле

СТАМБУЛ. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - В районе Кадыкёй в Стамбуле загорелось 24-этажное здание. Пожар тушат огнеборцы из муниципалитетов Кадыкёй, Ускюдар, Умрание и Картал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

По неустановленной причине в 24-этажном здании по адресу Фикиртепе Махаллеси Рюзгар Сокак вспыхнул пожар. Огонь с нижних этажей быстро перекинулся через подъезд на верхние этажи здания.

Жильцы дома эвакуированы.

Фото: кадр из видео


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