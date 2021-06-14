Жилой комплекс «Гаухартас» горел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау прошедшей ночью горел жилой комплекс «Гаухартас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило сообщение о том, что произошел пожар в жилом комплексе «Гаухартас» в микрорайоне Сарыкамыс. При прибытии пожарных частей к месту вызова было установлено, что открытым огнем горит кровля и второй этаж площадью 1275 квадратных метров двухэтажного восьмиквартирного жилого комплекса «Гаухартас». При пожаре 21 человек, из них 10 детей, самостоятельно вышли в безопасное место. Пострадавших и погибших нет. Пожар был ликвидирован в 00.57 минут. Причина возгорания устанавливается», - сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

В тушении принимали участие 50 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и восемь единиц техники, от АФ АО «Өрт сөндіруші» - три сотрудника и одна единица техники, АФ «Ак Берен» - два сотрудника и одна единица техники, от НКОК «Карабатан» - четыре сотрудника и одна единица техники, от Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти (СКЭБР) - четыре сотрудника и одна единица техники, а также семь сотрудников Департамента полиции.

Жильцы горевшего комплекса временно поселились в домах родственников.